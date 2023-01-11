أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

- ارمان امروز :

وزارة الأمن تعلن عن إعتقال عناصر أربع شبكات تجسس وتهريب للمخابرات الصهيونية الموساد

- رويش ملت :

رئيس مجلس الشورى قاليباف يتحدث عن إزالة أجواء سوء التفاهم بين طهران وباكو

- صحيفة ايران :

السعودية تعترف ضمنيا بالهزيمة في اليمن بقبولها المبدئي لشروط أنصار الله لوقف الحرب .

- جمهوري اسلامي:

محافل فلسطينية تتحدث عن هرب جنود الإحتلال في المواجهات مع قوى المقاومة بمدينة نابلس

- سياست روز:

مسؤولون عراقيون يحذرون من مخطط أمريكي لإيجاد جيل جديد من الدواعش بمناطق الحدود العراقية السورية

- كيهان :

محافل صحفية صهيونية تدعو لإسقاط حكومة نتنياهو قبل أن تحترق " إسرائيل" في النار

- مردم سالاري :

إعتقال ألف وخمسمائة شخص بالبرازيل من أنصار الرئيس السابق بولسونارو بقضية مهاجمة البرلمان

- وطن امروز:

هزيمة أخرى للموساد .. وزارة الأمن تعلن عن إعتقال عملاء أربع شبكات تجسس للمخابرات الصهيونية .

- ارمان ملي :

المستشار الألماني أولاف شولتز يؤكد عزم برلين على تزويد الجيش الأوكراني بدبابات ألمانية

- جوان :

مجلس الأمن القومي الروسي .. روسيا تقاتل حلف الناتو في أوكرانيا

-اعتماد:

محافل بالحزب الديمقراطي بأمريكا تطالب بطرد الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو من أمريكا.(5 دمكراتها) .

مقالات:

1- صحيفة رسالت

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( مقدمات حرب أهلية بتل أبيب )..

فلسطين المحتلة تشهد تصاعد الصراعات السياسية منذ تشكيل حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة , وفي تطور صب الزيت على نيران هذه الصراعات صعدت المحافل المؤيدة لهذه الحكومة من ضغوطها على الادعاء العام بشأن ملفات الفساد التي تلاحق نتنياهو,

( صحف في تل أبيب دعت لإسقاط حكومة نتنياهو محذرة من أن بقاءها سيشعل النار بالكيان الصهيوني برمته )

من جانبه قال وزير الحرب الصهيوني السابق بيني غانتس ان سياسات الحكومة الجديدة تشكل خطرا داهما على الكيان نفسه .

في الواقع الى جانب كل ذلك تحمل حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وعنصرية حتي بمقاييس الكيان الصهيوني نفسه عوامل فشلها وسقوطها معها في ظل وجود خلافات بينية كبيرة بين مكوناتها ويكفي انسحاب نائي في الكنيست من عضويتها لتعود الامور في هذا الكيان للمربع الاول , وذا الاحتمال مطروح تماما في ظل اجواء تفاقم الخلافات الداخلية ومخاوف اندلاع حرب اهلية .

2- سياست روز :

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( الواقع يفرض نفسه على بايدن )..

امريكا التي تتصور بأن اقتصادها هو الاكبر والاقوى في العالم , وعلى هذا الاساس تفرض عقوبات على الاخرين , بدأت تواجه واقعا اخر تماما , فالحرب الاوكرانية وتبعاتها وتداعياتها الاقتصادية كشفت عن حقيقة ضعف النظام الرأسمالي في العالم .

( أمريكا بايدن وعدت الحلفاء الأوروبيين بسد النقص بإمدادات النفط , لكنها بدأت تقلق من تضاؤل مخزونها النفطي الإستراتيجي )

هذا الامر اجبرها على تخفيض العقوبات التي تفرضها على فنزويلا الغنية بالنفط لتتمكن من العودة للاسواق النفطية , وهكذا اضطرت ادارة بايدن لسحب دعمها لحكومة الظل المعارضة في فنزويلا وبالتالي انهيار مخططاتها ضد كاركاس.

3- ارمان امروز :

كتبت صحيفة ارمان امروز في تقريرها في الشأن الباكستاني ويحمل عنوان ( صدور مذكرة إعتقال بحق عمران خان)..

اصدرت الهيئة العليا للانتخابات بباكستان مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراؤ المقال زعيم المعارضة عمران خان .

( خان يواجه إتهام إهانة المؤسسات الرسمية المشرفة على الإنتخابات والتشكيك بنزاهتها وذلك في تطور سيصعد الأجواء الداخلية المتأزمة)

كما اصدر اقضاء الباكستاني مذكرات اعتقال مشابهة لشخصيات قيادية في حزب تحريك انصاف برئاسة عمران خان ايضا .

ان باكستان التي تشهد تصاعد التهديدات الارهابية بعد الغاء حركة تحريك طالبان للهدنة مع اسلام اباد , باتت مقبلة على تعقيىات داخليةجديدة بتصاعد الخلافات بين الحكومة والمعارضة .

4- ايران :

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( السعودية تذعن بهزيمتها باليمن )..

هناك انباء عن مؤشرات سعودية بقبول شروط حركة انصار الله اليمنية بشأن انهاء الحرب , وهذا يعني ان صنعاء هي التي ستحدد خارطة طريق الاوضاع الميدانية والسياسية الخاصة بانهاء هذه الحرب الظالمة .

( إن حكومة الإنقاذ طرحت أربعة شروط , رفع الحصار ودفع غرامات وعدم التدخل بشؤون اليمن والإنسحاب من أراضيه)

وبدو حسب هذه الانباء ان السعودية ابدت موافقتها المبدئية بصورة ضمنية على هذه الشروط طارحة شرطا واحدا هو بدء مفاوضات شاملة مع ضمانات امنية بعدم تعرضها لتهديدات .

ان كل هذا الكلام يعني ان السعودية بدأت مسار الاعتراف بفشل الحرب التي تقودها منذ سنوات على اليمن, لكن مع ذلك لاينبغي استباق الامور اذ لايمكن البت في نوايا الرياض بكل الاحوال.

5- اطلاعات :

كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها ( نتنياهو ورأي إضافي واحد ) ..

حكومة التحالف اليميني بزعامة نتنياهو تعتمد على اغلبية هامشية تماما في الكنيست اي دعم خمسة وستين نائبا من مجموع 128 نائبا, وهذا يعني ان سحب نائب واحد تأييده لهذه الحكومة كفيل بوضعها على حافة الهاوية .

( إن إتساع دائرة التظاهرات والإنتقادات الداخلية لسياسات حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا يزيد من إحتمال سقوطها بفقدان الأغلبية النيابية)

وهناك مخاوف جدية بفلسطين المحتلة من ان احتمال الانجرار في حروب جديدة مع غزة ومع حزب الله لبنان في ظل وجوى حكومة نتياهو التي قد تؤدي ايضا لاشعال نيران حرب اقليمية كبرى تنتهي بزوال هذا الكيان .

6- كيهان :

في تقريرها ( تشكل جبهة ضد بن سلمان بالبلاط السعودي ) كتبت صحيفة كيهان ..

تحدثت محافل دبوماسية في العاصمة السعودية الرياض عن وجود تحركات مكثفة لامراء سعوديين مهمشين ولشخصيات سياسية واقتصادية سبق ان ابتزها ولي العهد بن سلمان لتشكيل جبهة موحدة ضده.

( حسب هذه المحافل الدبلوماسية هدف هذه الجبهة المحافظة على النظام السعودي بأبعاد وتقليص دور محمد بن سلمان)

وفي ظل هذه الاجواء هناك توقعات تقول ان السعودية مقبلة على ازمة داخلية حادة وربما تصفيات واعمال عنف في صراعات جديدة على السلطة .