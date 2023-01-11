كيف يبدو الأزمة الأوكرانية بعد تقدم القوات الروسية في باخموت وسريدار؟

العالم – ما رأيكم

وقال أكاديميون وباحثون سياسيون إن الهجوم الروسي على مدينتي كان متوقعا وذلك لجهة الطقس حيث كان الروس ينتظرون أن تنخفض درجات الحرارة بشكل يجعل الأرض تتجمد بما يتيح للآليات أن تتحرك وتناور.

وأضاف الأكاديميون والباحثون السياسيون إن ميزة الأراضي في أوكرانيا وروسيا في موسمي الخريف والشتاء عندما تكثر الأمطار تصبح هذه الأراضي صعبة أمام حركة المدرعات والآليات.

الأكاديميون والباحثون السياسيون أكدوا أن القوات الروسية استطاعت أن تسيطر في المرحلة الأولى من الهجوم على مساحة توازي تقريبا مئة وعشرة آلاف متر مربع في مناطق أوكرانية مختلفة. مشيرين الى أنه في المرحلة الثانية تعمل القوات الروسية على استكمال السيطرة على المدن التي لم تسيطر عليها بعد.

وأضاف الأكاديميون والباحثون السياسيون إن القوات الروسية خلال تقدمها في الأراضي الأوكرانية تعرضت الى انتكاسات عدة نتيجة الدعم الغربي للأوكرانيين وإدارة العمليات العسكرية الأوكرانية من قبل خبراء النيتو وتزيد القيادة الاوكرانية بعمليات استخباراتية من الأقمار الاصطناعية.

وأشار الأكاديميون والباحثون السياسيون الى أن الأفق في الهجوم الروسي هو بالدرجة الأولى تحرير كافة المناطق الواقعة شرق نهر دونيتسك ونزع سلاح أوكرانيا ومنع أوكرانيا من التحول الى قاعدة عسكرية للنيتو. مؤكدين أن القوات الأوكرانية بحسب خبراء عسكريين تكبدت خسائر هائلة في الأرواح والمعدات العسكرية.

من جهتهم قال خبراء بالشؤون الروسية إن ما يجري على الساحة الأوكرانية من صراع بين روسيا وحلف النيتو هو صراع مباشر ولكنه غير رسمي بين روسيا والنيتو بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف الخبراء بالشؤون الروسية إن الطقس لم يلعب دورا اساسيا في الانجازات التي حققتها القوات الروسية في الاراضي الأوكرانية مؤكدين أن الذي لعب دورا اساسيا في الانجازات التي حصلت في ساحة المعركة هي الاستراتيجية العسكرية التي غيرتها روسيا واتبعتها وهي الضرب المكثف للقواعد العسكرية التي تستخدمها القوات الاوكرانية وضرب وسائل التواصل لايصال الامدادات الغربية لكييف.

الخبراء بالشؤون الروسية أكدوا إن الحرب الروسية منذ اليوم الأول كانت مع النيتو والسبب هو الأخير حيث كانت القيادة في أوكرانيا كانت عازمة للانضمام الى النيتو وإن هذا يهدد الأمن الروسي.

وأضاف الخبراء بالشؤون الروسية إن النيتو بالنسبة للروس خط أحمر وعلى هذا الأساس بدأت الازمة الاوكرانية.

ما رأيكم؟

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