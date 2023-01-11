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مراسل العالم: انفجار تلاه اطلاق للرصاص امام بوابة وزارة الخارجية الأفغانية وسط كابول

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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