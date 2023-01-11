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مجلس وزراء العراق يوافق على إطلاق 'الحملة الوطنية' بهذا الشأن..

مجلس وزراء العراق يوافق على إطلاق 'الحملة الوطنية' بهذا الشأن..
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الوزراء العراقي، على إطلاق "الحملة الوطنية" لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

العالم - لبنان

وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو خلال الملتقى الدولي الاول النزوح والهجرة الدولية، إنه "تم استحصال موافقة مجلس الوزراء لاطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ".

وجدد جابرو، "دعمها للعودة الطوعية ورفضها العودة القسرية للعراقيين المتواجدين في دول المهجر ".

وأكدت وزيرة الهجرة، "ضرورة تعريف الناس بمساوئ الهجرة غير القانونية وانعكاساتها السلبية على المجتمع في جميع نواحي الحياة ".

وتابعت، "عملنا على إقناع المسؤولين في دول المهجر بالتعامل مع العراقيين بشكل إنساني ينطبق مع المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان ".

وأشارت جابرو الى ان "الوزارة مستمرة بالتواصل مع فئات العناية في الخارج ونستمع الى مشاكلهم ونحاول حلّها، سواء ما يتعلق بإصدار مستمسكات ثبوتية أو إنجاز المعاملات الضرورية".

ولفتت الى، ان "العراق اليوم بحاجة الى خبرات وكفاءات أبنائه ليشاركوا في بناء البلد والنهوض به في جميع القطاعات".

وختمت جابرو، "نخشى على شبابنا من وقوعهم في يد عصابات الاتجار بالبشر أو المتاجرين بالأعضاء البشرية".

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