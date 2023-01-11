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كابول.. 3 قتلى بهجوم بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

كابول.. 3 قتلى بهجوم بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص في هجوم انتحاري وقعت بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية بكابول.

العالم - أفغانستان

يتبع..

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