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الرئيس العراقي يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للشعب الأردني

الرئيس العراقي يعلن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للشعب الأردني
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، استعداد العراق لتقديم المساعدة للشعب الأردني، فيما أشار رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إلى الدور الأساس للعراق في القضاء على "داعش الإرهابي" ومحاربته نيابة عن العالم أجمع.

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي والوفد النيابي المرافق له"، مبيناً، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهميتها والعمل على تنميتها وتقويتها وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وأكّد رئيس الجمهورية أن "علاقات العراق والأردن متينة وراسخة، وهي محل فخر واعتزاز وتخدم المصالح المشتركة"، لافتا إلى "استعداد العراق لتقديم المساعدة التي يحتاجها الشعب الأردني".

وأكد "أهمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة وبما يحقق المصالح المتبادلة"، مشيرا إلى "موقف الأردن الداعم للشعب العراقي".

وشدد "على ضرورة إدامة العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والاستفادة من العلاقات في ترسيخ استقرار المنطقة وسلامها، وبالأخص ضد عدونا المشترك، الإرهاب والتطرف"، لافتاً إلى "الأوضاع العامة في العراق وما يشهده من استقرار أمني وسياسي واقتصادي يسهم في دعم الاستثمارات والقطاع الخاص في البلاد".

وتابع، أن "العراق تمكن من تشكيل حكومة جادة وفاعلة في تقديم الخدمات للمواطنين".

من جانبه نقل الوفد النيابي الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس، مشيراً إلى "اعتزاز الملك بالعراق وحرصه على إدامة العلاقات القوية وتأكيده على دعم العراق وشعبه".

وحمّل رئيس الجمهورية رئيسَ مجلس النواب الأردني تحياته إلى العاهل الأردني وتمنياته له بالصحة والنجاح وللشعب الأردني بالتقدم والازدهار.

وأشار الوفد إلى "تطلع الأردن للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية"، مؤكداً "الدور الأساسي للعراق في القضاء على "داعش" الإرهابي ومحاربته نيابة عن العالم أجمع".

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