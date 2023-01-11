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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: كنا نلتف على الحظر المفروض علينا ولكننا لم نعد بحاجة لذلك واستطعنا توفير ما نحتاجه عبر الاكتفاء الذاتي
البيت الأبيض ينفي وقوع هجوم الكتروني في العطل الفني الذي أصاب نظام ادارة الطيران الاتحادي
البيت الأبيض ينفي وقوع هجوم الكتروني في العطل الفني الذي أصاب نظام ادارة الطيران الاتحادي
هيئة الطيران المدني الاميركي تعلق جميع الرحلات الى الولايات المتحدة حتى الساعة 14,00 بتوقيت غرنتش بسبب عطل
مراسل العالم: انفجار تلاه اطلاق للرصاص امام بوابة وزارة الخارجية الأفغانية وسط كابول
مصادر فرنسية: اصابة عدة اشخاص بعملية طعن في محطة قطارات "غار دو نور" بشمال العاصمة الفرنسية باريس
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: سعينا لتنظيم مشروع الموازنة العامة وفقا للسياسات التي اكد عليها قائد الثورة الاسلامية والخطة التنموية السابعة
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يحضر الجلسة العلنية بمجلس الشورى الاسلامي لتقديم مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان : تم استدعاء السفير العراقي لدى طهران اعتراضا على استخدام مصطلح وهمي بدلا من الخليج الفارسي
القائد العام لحرس الثورة الاسلامية :ارتكاب اعمال جبانة كمجلة شارلي ايبدو الفرنسية محاولة للعدو للتغطية على عجزه وفشل مؤامراته الاخيرة
هيئة الطيران المدني الاميركي تعلق جميع الرحلات الى الولايات المتحدة حتى الساعة 14,00 بتوقيت غرنتش بسبب عطل
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.