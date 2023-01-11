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البيت الأبيض ينفي وقوع هجوم الكتروني في العطل الفني الذي أصاب نظام ادارة الطيران الاتحادي

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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