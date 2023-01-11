الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: كنا نلتف على الحظر المفروض علينا ولكننا لم نعد بحاجة لذلك واستطعنا توفير ما نحتاجه عبر الاكتفاء الذاتي

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. ايران تكرّم رياضييها الذين امتنعوا عن مواجهة رياضيي الاحتلال

مشاورات ایرانية-اماراتية للتعاون الثنائي في المجالين المصرفي والمالي

الحلبوسي يؤكد على أهمية تمتين أواصر التعاون بين العراق والأردن

رئيس وفد أمريكي يهودي: محمد بن سلمان جاهز للتطبيع العلني

السوداني وبارزاني يبحثان هذه القضايا في بغداد

العراق يعلن عدد الدرجات الوظيفية المدرجة بموازنة 2023