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الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا

الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على "ضرورة تعاون بلاده مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

العالم - ليبيا

ووجّه الدبيبة، عقب استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز والعاملين في الملحقية العسكرية في السفارة، "الشكر للملحق العسكري التركي في ليبيا على التعاون الإيجابي طيلة عمله بالسفارة"، مؤكدا ضرورة التعاون مع دولة تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

يأتي هذا في وقت قررت محكمة استئناف طرابلس "وقف تنفيذ مذكرة التفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز".

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المحامية ثريا الطويبي، قولها إن "محكمة استئناف طرابلس حكمت بإيقاف تنفيذ اتفاقية الدبيبة وتركيا النفطية"، مشيرةً إلى أن "المحكمة حكمت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الاتفاقية لحين الفصل في موضوع الدعوى".

ووقّعت حكومة الدبيبة وتركيا، أخيرًا، مذكرات تفاهم تشمل مجالات عدة في مقدمتها التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، وذلك على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، وهو ما أثار ذلك انتقادات وردود فعل محلية وإقليمية ودولية.

وأعرب رئيس الحكومة الليبية الملكفة من البرلمان، فتحي باشاغا، "رفضه لاتفاق الشراكة الاستراتيجة الذي وقعته حكومة عبد الحميد الدبيبة وتركيا"، وقال إن حكومته "سترد بشكل مناسب على هذه التجاوزات".

فيما خاطب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن بطلان أي مذكرات تفاهم تبرمها حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي قال إنها منتهية الولاية.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.

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الدبيبة يؤكد ضرورة تعاون ليبيا مع تركيا