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العراق.. تفاصيل اجتماع الحكومة الاتحادية ووفد حكومة منطقة كردستان

العراق.. تفاصيل اجتماع الحكومة الاتحادية ووفد حكومة منطقة كردستان
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماع بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة منطقة كردستان.

العالم - العراق

وقال المكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان له، ان "اجتماعاً فنياً موسعاً عُقِد اليوم، بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة منطقة كردستان العراق"، مبينا ان "الاجتماع ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو".

واضف ان "وفد منطقة كردستان ضم وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في منطقة كردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء منطقة كردستان، وممثل حكومة كردستان في بغداد"، مشيرا الى ان "الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات".

وتابع ان "الاجتماع تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور".

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