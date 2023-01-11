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رويترز: إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية تنهي العمل بقرار وقف إقلاع الرحلات الجوية على مستوى البلاد

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

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