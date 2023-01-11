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السوداني يصدر اوامر جديدة بشأن الاراضي المحيطة بمطار بغداد

السوداني يصدر اوامر جديدة بشأن الاراضي المحيطة بمطار بغداد
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني في الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعا خصص لبحث ملف الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، والسبل المثلى لاستثمارها، بحضور عددٌ من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع".

ووجّه السوداني خلال الاجتماع، "بإيقاف منح أي إجازة استثمارية أو تصرف غير قانوني بهذه الأراضي"، مشددا على "أن أي مشاريع يجري تنفيذها الآن أو مستقبلاً في هذه المنطقة، يجب أن تكون ضمن تصاميم حديثة تنطوي على الرؤية المستقبلية التي يجب أن تكون عليها العاصمة بغداد".

وأكد أنه "لا يمكن القبول بمنح الأراضي بشكل مرتجل ومتسرع وبعيداً عن دراسات الجدوى والغطاء القانوني"، موجهاً الجهات المعنية "باستمرار الاجتماعات لمتابعة ملف هذه الأراضي للوصول إلى الاستثمار الأمثل فيها بما يحقق المنفعة العامة".

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