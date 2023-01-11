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استشهاد امرأة وطفليها وإصابة آخر بانفجار لُغم لمخلفات العدوان بالحديدة اليمنية

استشهاد امرأة وطفليها وإصابة آخر بانفجار لُغم لمخلفات العدوان بالحديدة اليمنية
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلان، وأُصيب آخر، اليوم الأربعاء، في محافظة الحديدة في اليمن جراء انفجار لُغم من مخلفات قوى العدوان.

العالم - الیمن

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان صادر عنه، استشهاد فاطمة حافظ دبيش 45 عاماً وأبنائها لطيفة محرم عبدالله 11 عاماً، وإحسان محرم عبدالله 13 عاماً إثر انفجار لُغم من مخلفات العدوان في قرية المكيمنية.

وأشار المركز، إلى أنه تم إسعاف رب الأسرة محرم عبدالله صغير مخمصة، إلى مستشفى الثورة بالمحافظة إثر إصابته بجروح جراء الانفجار.

وكان استشهد طفلان وأصيب طفل آخر، يوم أمس، بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة عيال محمد بمديرية نهم محافظة صنعاء.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار تحالف العدوان منع دخول الأجهزة الكاشفة للألغام، يمثل عرقلة للأعمال الإنسانية، وتعمداً لإلحاق الضرر بأكبر عدد من اليمنيين.

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