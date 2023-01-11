الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية تجري تعيينات جديدة لقيادة عملياتها في أوكرانيا

الدفاع الروسية تجري تعيينات جديدة لقيادة عملياتها في أوكرانيا
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، قام اليوم الأربعاء، بإجراء تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

العالم - روسيا

ووفقا للوزارة، تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، قائدا للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة.

ونوابه، هم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم.

ويرتبط رفع مستوى إدارة العملية العسكرية الخاصة، بتوسيع نطاق المهام التي تم حلها في سياق تنفيذها، والحاجة إلى تنظيم تفاعل أوثق بين فروع وأذرع القوات المسلحة، فضلا عن تحسين الجودة لجميع أنواع الدعم وفعالية القيادة والسيطرة على تجمعات القوات.

روابط ذات صلة

هل تشتعل حرب مباشرة بين روسيا والناتو؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. شخصيات بارزة تحضر مجلس عزاء الفقيد الصغير

بالفيديو.. شروط دمشق للإجتماع مع الجانب التركي

منظمة ADHRB تستنكر الإعتداء على 14 سجينا سياسيا بحرينيا في العزل

السفير التركي لدى الإحتلال الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده

الدفاع الروسية تجري تعيينات جديدة لقيادة عملياتها في أوكرانيا

هكذا أحيا تجمع العلماء المسلمين بلبنان ذكرى استشهاد قادة النصر