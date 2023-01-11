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الاعلام الروسي: بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الأجندة الروسية الايرانية والوضع في سوريا

الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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