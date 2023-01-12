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هل ما يحدث داخل الكيان المحتل سيدفع لتغيرات محورية؟

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

هناك حقيقة تقول إن عوامل سقوط الفكرة أو المشروع أو أي شيء توجد فيه. وإذا ما نظرنا إلى واقع الكيان الإسرائيلي من الداخل، سنجد أن هذه الحقيقة واضحة جدا.

خاص بالعالم

فحكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر عنصرية وإرهابا وتطرفا في تاريخ الاحتلال، قد تكون سببا في تغيرات محورية داخل الكيان، لاسيما مع تزايد الإحتجاجات والتظاهرات المناهضة لهذه الحكومة.

ما يحصل داخل الكيان الإسرائيلي حظي بتعليقات عديدة من الناشطين العرب على مواقع التواصل. هنا لدينا تعليق من "سهام نصر" وفيه. دعوات كبيرة للمستوطنين للتظاهر يوم السبت عند الساعة مساءً في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو اليمينية وبن غفير يوعز للشرطة باستخدام القوة واعتقال كل متظاهر يحمل لافتات تحريضية. الكيان المؤقت..أليس الصبح بقريب.

"عماد خليل" بدوره علق. الابتهاج بالصدامات التي قد تحدث بين متظاهري اليسار الاسرائيلي والشرطة، والتي هي جزء من الاعيب ذلك اليسار لاسقاط حكومة نتنياهو/بن غفير عجز مفجع عن فهم حركة التاريخ او قراءة مساره.

أما "هنا فؤاد" فعلق. ما يحدث داخل المجتمع الاسرائيلي والتوجه الاعلامي للحديث حول الانقسام الداخلي الاسرائيلي وبيانه بهذا الشكل والدعوة الى العصيان المدني ضد حكومة نتنياهو المتطرفة، من المفترض أن لا يجعلنا مطمئنين والتسليم له حتى وان كان موجود، فكل ما يخرج من الاعلام الاسرائيلي يمر أولا على الرقابة.

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