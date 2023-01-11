ليتوانيا تعلن نقل أنظمة دفاع جوي ومدافع مضادة للطائرات إلى أوكرانيا

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وقال نوسيدا في مؤتمر صحفي مشترك في لفوف مع نظيريه الأوكراني والبولندي فولوديمير زيلينسكي وأندريه دودا: "اليوم حملت أنباء طيبة لأوكرانيا، إننا ننقل أنظمة دفاع جوي ومدافع مضادة للطائرات".

في وقت سابق يوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمدينة لفوف، قال دودا إن بولندا ستنقل دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

كما أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن لندن تخطط لتزويد أوكرانيا بالدبابات، مشيرا إلى أن الدبابات القتالية يمكن أن تمنح الأوكرانيين القدرة على قلب موازين الحرب.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لقوات روسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وبلغ الحجم الإجمالي للمساعدات نحو 150.8 مليار دولار، ما يزيد على حجم الميزانية الأوكرانية (55.5 مليار دولار في عام 2022) بمقدار 2.7 مرة.

ووصلت قيمة المساعدات العسكرية 48.5 مليار دولار، فيما تقدر المساعدات المالية والإنسانية بـ 102.2 مليار دولار.