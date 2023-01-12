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بلينكين: الصين هي أكبر تحد مشترك للولايات المتحدة واليابان

بلينكين: الصين هي أكبر تحد مشترك للولايات المتحدة واليابان
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بأن الصين هي أكبر تحد مشترك لواشنطن وطوكيو، وكذلك لحلفائهم وشركائهم.

العالم-الامريكيتان

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء وزارتي السياسة الخارجية والدفاع للولايات المتحدة واليابان في واشنطن: "نحن (الولايات المتحدة واليابان)، نتفق على أن الصين هي أكبر تحد استراتيجي مشترك يواجهنا، وكذلك حلفاؤنا وشركاؤنا".

وأشاد بلينكين، بعزم اليابان على مضاعفة الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2027، ووفقا لوزير الخارجية، تناقش الولايات المتحدة واليابان أيضا تعزيز التعاون العسكري.

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، أن الولايات المتحدة واليابان ستوقعان اتفاقا حول التعاون في الفضاء هذا الأسبوع.

وقال: "نحن نعمل باستمرار على توسيع آفاق تعاوننا، حتى خارج كوكبنا.. هذا الأسبوع، سأوقع أنا ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، على اتفاقية جديدة بشأن التعاون بين الولايات المتحدة واليابان في الفضاء".

وتابع: "هذه الاتفاقية قيد الإعداد منذ عقد من الزمن، وهي تغطي كل شيء من البحث المشترك إلى العمل معا لهبوط أول امرأة ورجل من غير ذوي البشرة البيضاء على سطح القمر".

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