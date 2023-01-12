الولايات المتحدة تخطط لنشر قوة إضافية من المارينز في اليابان

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وأوضح أوستين خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأمريكيين واليابانيين بواشنطن، يوم الأربعاء، أنه "بحلول العام 2025 سنستبدل كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة" في "بيئة أمنية متزايدة الصعوبة".

وشدد وزير الدفاع على أن هذه الوحدة "ستقدم مساهمة كبيرة في تعزيز الدفاع عن اليابان وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".

يذكر أن عدد العسكريين الأمريكيين في اليابان يبلغ حاليا نحو 50 ألف عسكري، يتمركز أكثر من نصفهم في جزيرة أوكيناوا.