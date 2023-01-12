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رد فعل طهران على السلوك غير المتوقع لمحكمة الاستئناف السويدية بخصوص حميد نوري

رد فعل طهران على السلوك غير المتوقع لمحكمة الاستئناف السويدية بخصوص حميد نوري
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عن أسفه العميق للسلوك والاجراء غير المتوقع لمحكمة الاستئناف السويدية بشأن حميد نوري وقال اننا لن نتواني في الدفاع عن حقوق مواطنينا في اقاصي نقاط العالم.

العالم - ايران

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني ، عن أسفه الشديد مساء الأربعاء ، ازاء التصرف غير المتوقع والمثير للغرابة ، والإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف السويدية بحق المواطن الإيراني حميد نوري المسجون في هذا البلد.

وكتب مجيد نوري ، نجل حميد نوري ، في تغريدة بهذا الصدد : محكمة الاستئناف السويدية الصورية ارتكبت كارثة اليوم. واحتجاج حميد نوري على سجنه 38 شهرًا في الانفرادي وعدم السماح له بالوصول الى طبيب وقطع اتصاله بأسرته ، دفع القاضي إلى اخراجه من المحكمة.

وكان قاضي المحكمة الابتدائية قد اعلن قبل ثمانية أشهر أن السيد نوري لا ينبغي أن يكون لديه أي قيود.

وإشار كنعاني إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتوانى في الدفاع عن حقوق مواطنيها في جميع أقاصي العالم ، وقال : مرة أخرى نذكّر الحكومة السويدية بمسؤولياتها بضرورة حترام الحقوق الإنسانية والقانونية والقنصلية لهذا المواطن الإيراني.

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رد فعل طهران على السلوك غير المتوقع لمحكمة الاستئناف السويدية بخصوص حميد نوري

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