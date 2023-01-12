الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الافراج عن الناشط السعودي 'عبد الرحمن الحامد' بعد اعتقال تعسفي دام لـ 9 أعوام

الافراج عن الناشط السعودي 'عبد الرحمن الحامد' بعد اعتقال تعسفي دام لـ 9 أعوام
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

أفرج نظام ابن سلمان مؤخرا عن د. عبد الرحمن الحامد، الذي اعتقل قبل نحو 9 أعوام بشكل تعسفي.

العالم- السعودية

وأكدت مصادر حقوقية على أن" الدكتور عبد الرحمن الحامد قد أفرج عنه بعد قضائه 9 أعوام خلف قضبان السجن".

وتعرض الحامد للاعتقال التعسفي قبل 3191 يوما، في 17 أبريل 2014م، بسبب توقيعه بيانا يطالب فيه بمحاكمة وزير الداخلية، وواجه خلال اعتقاله الإهمال الطبي رغم كبر سنه، والحبس الانفرادي في سجن الملز الجنائي.

ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة له تهم ترييض الرأي العام ونشر الفوضى والدعوة للتظاهر وإهانة السلطة والمشاركة في إنشاء جمعية غير مرخصة حتى حكم عليه بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

من جانبها إذ تهنئ منظمة "سند" الحقوقية الدكتور عبدالرحمن الحامد بحصوله الحرية، ونتمنى أن تعم الحرية على باقي معتقلي الرأي الذين دخلوا السجون ظلما.

المصدر: مؤسسة سند الحقوقية

روابط ذات صلة

الإفراج عن أكاديمي سعودي معارض بعد سجنه 10 أعوام

الإفراج عن'سامي العميري' بعد اعتقال دام لأكثر من عام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-01-2023

الرئيس الايراني يرعى مراسم افتتاح مشاريع اقتصادية في يزد

الافراج عن الناشط السعودي 'عبد الرحمن الحامد' بعد اعتقال تعسفي دام لـ 9 أعوام

كوريا الجنوبية تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في المستقبل

مقتل 14 جندياً في هجومين وسط مالي

هل عبثت حكومة نتنياهو بعش دبابير الصراعات داخل الكيان المحتل؟