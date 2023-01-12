الافراج عن الناشط السعودي 'عبد الرحمن الحامد' بعد اعتقال تعسفي دام لـ 9 أعوام

العالم- السعودية

وأكدت مصادر حقوقية على أن" الدكتور عبد الرحمن الحامد قد أفرج عنه بعد قضائه 9 أعوام خلف قضبان السجن".

وتعرض الحامد للاعتقال التعسفي قبل 3191 يوما، في 17 أبريل 2014م، بسبب توقيعه بيانا يطالب فيه بمحاكمة وزير الداخلية، وواجه خلال اعتقاله الإهمال الطبي رغم كبر سنه، والحبس الانفرادي في سجن الملز الجنائي.

ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة له تهم ترييض الرأي العام ونشر الفوضى والدعوة للتظاهر وإهانة السلطة والمشاركة في إنشاء جمعية غير مرخصة حتى حكم عليه بالسجن 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال سعودي.

من جانبها إذ تهنئ منظمة "سند" الحقوقية الدكتور عبدالرحمن الحامد بحصوله الحرية، ونتمنى أن تعم الحرية على باقي معتقلي الرأي الذين دخلوا السجون ظلما.

المصدر: مؤسسة سند الحقوقية