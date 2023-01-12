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خبير بالشؤون الاسرائيلي يكشف خطورة ما يجري داخل الكيان المحتل

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكد المختص بالشؤون الاسرائيلية علي حيدر، ان هناك طور من اليمين الجديد الذي يشكل ثورة من داخل معسكر اليمين الاسرائيلي المتطرف.

خاص بالعالم

وقال حيدر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذا التيار اليمين الصهيوني الجديد يختلف في عدة امور، في النظرة الى فلسطينيي الضفة والى الضفة الغربية ايضاً وفلسطينيي 48، والى مؤسسات داخل الكيان كالمحكمة العليا ووسائل الاعلام واجهزة الشرطة والخ.

واوضح حيدر، ان هذا اليمين يدّعي انه طوال السنين لم يكن هو الحاكم الفعلي، والآن تشكلت فرصة وواقع يسمح له بان يترجم خلفياته وطموحاته الايديولوجية بصيغتها المتطرفة في اكثر من مساحة فلسطينية وفلسطينيي الداخل ومؤسسات الاحتلال، الامر الذي فجّر التناقضات الداخلية واستفزّ اليسار والعلمانيين والليبراليين وغيرهم وصولاً الى ان التيار المقابل اصبح يرى ان هناك تهديداً جدياً على هوية الكيان والمجتمع، حتى يرى ان هذه المسارات وفرض الاجندات والايديولوجية باتت تشكل خطراً فعلياً على "اسرائيل" سواء من الداخل او في علاقاتها مع العالم، او حتى قد تتسبب بانفجارات اقليمية، بمعنى ان كيان الاحتلال امام مرحلة جديدة في سياق هذه التحولات ويمكن اعتبارها بانها مرحلة من مراحل التناقضات الداخلية.

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شاهد بالفيديو.. خبير بالشؤون الاسرائيلي يكشف خطورة ما يجري داخل الكيان المحتل

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