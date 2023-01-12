السوداني: زيارتي إلى ألمانيا تعد تأكيداً على قوة العلاقات بين بغداد وبرلين

العالم-العراق

وأوضح السوداني في تصريح صحافي، "تعتبر الخبرة الألمانية ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد".

وأضاف "نهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية مع ألمانيا والارتقاء بها إلى مستوى يتناسب مع العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشدداً بالقول "لا يمكن لأي حكومة إجبار المهاجرين على العودة".

وتابع ‏السوداني "سنقترح على الحكومة الألمانية تشكيل لجنة مشتركة لتمهيد الطريق للعودة الطوعية للعراقيين"، مؤكداً أن "شركة سيمنز تعمل على توفير الكهرباء لنحو 23 مليون عراقي من خلال 13 محطة كهرباء في جميع أنحاء البلاد".

وكشف السوداني، أمس لأربعاء، إنه "سيزور ألمانيا الأسبوع المقبل تلبية لدعوة المستشار أولاف شولتس، في سياق العلاقات التاريخية بين العراق وألمانيا".