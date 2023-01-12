بالفيديو.. مهرجان تأبيني في مخيم جنين لتكريم أسر الشهداء بمناسبة مرور 40 يوماً على استشهادهم

العالم - فلسطين

وانطلق العرض من ساحة المخيم، بمشاركة مقاتلي الكتائب والسرايا وكتائب الشهيد عز الدين القسام الذين حملوا صور الشهداء، ورددوا هتافات توعدت الاحتلال بالرد والانتقام واستمرار المقاومة، وأعقب العرض مهرجاناً تأبينياً وتكريمياً للشهداء، ألقيت خلاله كلمات لمتحدثين باسم كتيبة جنين وكتائب القسام وكتائب الأقصى، والقيادي جمال حويل والمحرر يحيى الزبيدي، وجهوا فيها التحية لأرواح قادتها وشهداء شعبنا الذين عاهدوهم على اكمال مسيرة الجهاد والمقاومة ضد الاحتلال ومستوطنين، مؤكدين أن تهديدات حكومة المستوطنين برئاسة نتيناهو لن تنال من عزيمة وإصرار شعبنا والمقاومة التي سترد على التهديدات بمزيد من العمليات في كل زمان ومكان.

واستذكر المتحدثون الشهداء وبطولاتهم التي ستبقى نبراساً يستمدون منها العبر والدروس لتتواصل مسيرة الجهاد والتضحيات حتى كنس الاحتلال والمستوطنين، وتوعد المتحدثون الاحتلال بمعركة عنيفة وشرسة اذا نفذ تهديداته باجتياح مخيم جنين الذي سيكون مقبرة للاحتلال وجنوده، داعين لرص الصفوف والوحدة التي تجسدها المقاومة وأجنحتها العسكرية على ارض المعركة.

من جانبه، قال المتحدث باسم كتيبة جنين "نوجه رسالة للاحتلال، لقد أعددنا لكم ما لا يسركم، فاليوم نحن بكامل جهوزيتنا القتالية والدفاعية، ولقد أعددنا لكم أصنافًا من الموت "، وأضاف "مخيم جنين محرم عليكم دخوله، وإذا دخلتم تسحبون ألف حساب للخروج منه".

وأعلن مسؤولية الكتيبة عن عملية إطلاق نار تجاه معسكر سالم التابع للاحتلال، وانسحاب مجاهدينها بسلام، كما أعلن عن تشغيل عبوة "التامر" نسبة للشهيد تامر النشرتي وإدخالها لساحة المواجهة.

وأكد المتحدث باسم لواء الشهداء، أن كتائب الأقصى، ستبقى مع كافة فصائل المقاومة في خندق المواجهة مع الاحتلال حاملين رايات وبنادق وعهد الشهداء بارادة وتضحية وتصميم حتى دحر الاحتلال، مؤكدين أن المقاومة هي الخيار والرد الوحيد امام شعبنا للوقوف في وجه حكومة التطرف واليمين الاسرائيلية التي ستدفع ثمن سياساتها وجرائمها.

وألقى المحرر يحيى الزبيدي، رسالة من شقيقه الأسير زكريا الزبيدي المعزول في زنازين الاحتلال، حيا فيها أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حقوق شعبنا بالحرية والكرامة والنصر، وقال "في ذكرى الشهداء، شعبنا مصمم على مواصلة السير على خطاهم والحفاظ على وحدة وديمومة المقاومة، وأن نبقى ممتشقين للسلاح ومقاومين للاحتلال حتى تحرير ارضنا وشعبنا واسرانا وجثامين الشهداء في مقابر الارقام".

وفي نهاية المهرجان، جرى تكريم أسر الشهداء .