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حماس تنعى الشهيد سماسرة وتبارك عمليته البطولية

حماس تنعى الشهيد سماسرة وتبارك عمليته البطولية
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المجاهد سند محمد عثمان سماسرة (18 عاماً)، منفّذ عملية الطعن البطولية في مستوطنة "حفات يهودا" المقامة على أرضنا المحتلة، قرب بلدة السمّوع جنوب مدينة الخليل، مساء اليوم الأربعاء، والتي أصاب فيها مستوطناً صهيونيّاً.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام قالت الحركة في بيان لها: "إنّ هذه العملية تؤكّد مضيّ شعبنا على طريق المقاومة الشاملة، ردًّا على جرائم الاحتلال، وثأراً لدماء شهدائنا الأبرار، وآخرها دم الشهيد أحمد الجنيد، وانتصاراً للمسجد الأقصى المبارك، ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال".

واستشهد سماسرة بعد تنفيذه عملية طعن أصابت مستوطنًا، في الخليل، جنوب الضفة، وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن مستوطنًا أصيب بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، بعملية الطعن.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنَّ المستوطن أصيب بطعنات في رأسه وبطنه وحالته متوسطة الخطورة وعمره 25 عامًا، وأن مستوطنًا آخر أطلق النار تجاه المنفذ وأصابه قبل أن يعلن عن استشهاده.

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