الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يصل الى يزد

رئيس الجمهورية يصل الى يزد
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، صباح الخميس، الى مطار يزد وكان في استقباله ممثل الولي الفقيه في محافظة يزد والمحافظ وكبار المسؤولين في المحافظة.

العالم - ايران

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الثانية من الزيارات التفقدية للمحافظات، حيث من المقرر ان يلتقي السيد ابراهيم رئيسي عامة الاهالي في مسجد امير جقماق التاريخي.

ومن اهم فقرات هذه الزيارة التفقدية التي تستغرق يومين، افتتاح وإيعاز بتنفيذ 64 مشروعا في المجالات البنيوية والثقافة والفن والاقتصاد والزراعة والصناعة والمناجم والرفاه والمجالات الاجتماعية، بقيمة اكثر من 3.5 تريليون تومان.

وفي الجولة الثانية من الزيارات التفقدية الى المحافظات، وفضلا عن مناقشة المشاريع العمرانية، فإنه تم ادراج المصادقة على بعض التسهيلات ومنح بعض الصلاحيات للمحافظين لتسهيل الامور الجارية في المحافظات، على جدول الاعمال.

وسيكون أهم مشروع من المقرر ان يتم البدء بانجازه بحضور رئيس الجمهورية، هو موضوع نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظة يزد الصحراوية، والذي من المقرر ان ينجز في غضون 3 سنوات.

ويرافق آية الله رئيسي في هذه الزيارة التفقدية، كل من وزراء جهاد الزراعة، والثقافة والارشاد الاسلامي، والتربية والتعليم، والصحة، والصناعة والمناجم والتجارة، والطرق والتنمية الحضرية، والتراث الثقافي، والطاقة.

روابط ذات صلة

رئيسي: عودة أكثر من 3000 وحدة صناعية لعجلة الانتاج

رئيسي: إنجازات الصناعات الفضائية دليل على فشل الحظر وجهود عزل إيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يبلّغ عائلة الأسير يونس هيلان بإخلاء منزلها تمهيداً لهدمه

تداعيات حكومة نتنياهو على الانقسامات داخل الكيان

رئيس الجمهورية يصل الى يزد

بالفيديو.. مهرجان تأبيني في مخيم جنين لتكريم أسر الشهداء بمناسبة مرور 40 يوماً على استشهادهم

الإيرانيون يحتفلون بعيد الأم ويوم المرأة .. فيديو وصور

الثالث خلال 24 ساعة.. شهيد برصاص الاحتلال بقلنديا