رئيس الجمهورية يصل الى يزد

العالم - ايران

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة الثانية من الزيارات التفقدية للمحافظات، حيث من المقرر ان يلتقي السيد ابراهيم رئيسي عامة الاهالي في مسجد امير جقماق التاريخي.

ومن اهم فقرات هذه الزيارة التفقدية التي تستغرق يومين، افتتاح وإيعاز بتنفيذ 64 مشروعا في المجالات البنيوية والثقافة والفن والاقتصاد والزراعة والصناعة والمناجم والرفاه والمجالات الاجتماعية، بقيمة اكثر من 3.5 تريليون تومان.

وفي الجولة الثانية من الزيارات التفقدية الى المحافظات، وفضلا عن مناقشة المشاريع العمرانية، فإنه تم ادراج المصادقة على بعض التسهيلات ومنح بعض الصلاحيات للمحافظين لتسهيل الامور الجارية في المحافظات، على جدول الاعمال.

وسيكون أهم مشروع من المقرر ان يتم البدء بانجازه بحضور رئيس الجمهورية، هو موضوع نقل المياه من الخليج الفارسي الى محافظة يزد الصحراوية، والذي من المقرر ان ينجز في غضون 3 سنوات.

ويرافق آية الله رئيسي في هذه الزيارة التفقدية، كل من وزراء جهاد الزراعة، والثقافة والارشاد الاسلامي، والتربية والتعليم، والصحة، والصناعة والمناجم والتجارة، والطرق والتنمية الحضرية، والتراث الثقافي، والطاقة.