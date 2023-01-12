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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المنشدين والشعراء

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من المنشدين والشعراء
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الخميس جمعا من المنشدين والشعراء، بمناسبة مولد بضعة الرسول الاكرم (ص) فاطمة الزهراء (عليها السلام) في حسينية الامام الخميني (ره).

العالم - ايران

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