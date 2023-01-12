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كوريا الجنوبية تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في المستقبل

كوريا الجنوبية تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية في المستقبل
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أن بلاده تدرس إمكانية نشر أسلحة نووية لدولة أخرى على أراضيها، وذلك في حال تصاعدت الأمور مع الجارة كوريا الشمالية.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "نيوزيس" تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي الذي أصدر تعليمات لوزارة الدفاع بتقديم هذه التقرير العسكري في سياق خطط العمل لعام 2023.

وقال يول إن "كوريا الجنوبية يمكن أن تستضيف أسلحة نووية في المستقبل وتضع نفسها في الخدمة إذا ساء الوضع مع "استفزازات" كوريا الشمالية، لافتًا إلى إمكانية بلاده الحصول على هذا السلاح في حال تطور مثل هذا الوضع، وذلك باستخدام التقنيات العلمية المطلوبة فسنكون قادرين بسرعة دون قضاء الكثير من الوقت على الحصول على الأسلحة النووية.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي من المهم اختيار الخيارات الممكنة بشكل واقعي، موضحًا أن سيئول تناقش الآن مع واشنطن تبادل المعلومات والتخطيط المشترك وتنفيذ مثل هذه الخطط في مسائل الأصول النووية الأمريكية.

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