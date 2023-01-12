التعبئة الرياضية في حزب الله نظمت دورة الشهيدين سليماني والمهندس بكرة القدم

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أقيمت الدورة على أرض ملعب نادي الفجر الرياضي، على مدى ثلاثة أيام وشارك فيها: نادي القسطل -المية ومية، والمصطفى الرياضي - صيدا، والمجدل والشباب الفلسطيني العربي، و"عيلبون الرياضي- عين الحلوة، وفلسطين تجمعنا، وقدامى تعمير - عين الحلوة والفيلات، وقدامى لاعبي غزة

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

في المباراة الأولى فاز نادي عيلبون الرياضي على "الشباب الفلسطيني العربي بنتيجة (3-0).

- وفي المباراة الثانية فاز القسطل – المية ومية على فلسطين تجمعنا بركلات الترجيح.

- وفي المباراة الثالثة فاز القسطل - المية ومية على عيلبون الرياضي بركلات الترجيح أيضًا.

- أما في المباراة الرابعة فاز نادي المصطفى الرياضي – صيدا على نادى المجدل الرياضي – صيدا (3-2).

- وفى المباراة النهائية فاز المصطفى الرياضي على القسطل - المية ومية بركلات الترجيح.

وفي المباراة الختامية للمهرجان فاز قدامى تعمير - عين الحلوة والفيلات على قدامى لاعبي غزة بنتيجة (4-2).

وقاد الدورة الرياضية تحكيميًّا الحكم مالك حبلي، وعاونه الحكم هلال كاعين ومراقب الدورة الكوتش محمد الصباغ وبمساعدة الكابتن محمد عباس.

وأقيم للمناسبة مهرجان رياضي وشعبي حاشد، تقدمه مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، والمسؤول الرياضي في القطاع الحاج سمير ناصر، مسؤول شعبة عين الحلوة الأخ علي الزينو، ممثل أمين عام تيار الفجر الأخ مؤمن ترياقي، إمام مسجد الغفران فضيلة الشيخ حسام العيلاني، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الشتات لبنان السيد زياد بقاعي ونائبه محمود جاد، رئيس بعثة وفد قدامى لاعبي غزة الرياضي الكبير زياد أبو سمرة، وإعلامي الوفد حسام الغرباوي، مدير المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان الحاج خليل العلي، مسؤول المكاتب الحركية للشباب والرياضة بحركة فتح في منطقة صيدا عارف خشون، رئيس نادي الأنصار الفلسطيني سالم أبو سالم، نائب رئيس نادي الشباب الفلسطيني العربي العميد تيسير بركة، وأمين سرّ النادي أحمد مجذوب، ومسؤول العلاقات العامة عماد رمضان، أمين سرّ نادي الأخوة بلال العلي، ومدرب النادي وسام حسني، أمين سر نادي المجدل أبو أنس أبو الشامة، مدرب نادي عيلبون سعيد شبايطة، رئيس نادي القسطل محمد شبلي وأمين السرّ محمد زيدان، والكابتن إياد فرهود.

وفي الختام كرمت التعبئة الرياضية في حزب الله وفد قدامى لاعبي غزة الذي قام بدوره بتكريم التعبئة الرياضية في حزب الله، وتبادل الجانبان الدروع التقديرية. بعدها تمّ تسليم كأس البطولة إلى كابتن نادي المصطفى، وكأس المركز الثاني لنادي القسطل المية ومية، وكأس البطولة لقدامى تعمير عين الحلوة والفيلات كما تم توزيع الميداليات على المشاركين.