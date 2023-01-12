الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
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مصادر فلسطينية: إستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم قلنديا بالقدس فجرا، والإعلان عن إضراب شامل بالمخيم حدادا على روحه

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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