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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-01-2023

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-01-2023

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