بن سلمان سيحول جبل "أحد" إلى منتجع طبي!!!

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته " ابن سلمان ترك كل البقاع الشاسعة في المملكة وأمر ببناء منتجع طبي في جبل أحد! لديه عقدة مزمنة وحقد دائم على كل ما يمتّ للإسلام بصلة!".

هذا و أعلنت السلطات السعودية إطلاق مشروع منتجع سياحي طبي في قلب جبل أحد في المدينة المنورة، وهو ما أثار غضب علماء الدين والنشطاء ورواد التواصلِ الاجتماعي استنكاراً للمشروع.

مشروع جديد تنوي السلطات السعودية القيام به وتم الاعلان عنه ما اثار موجة غضب عارمة بين اوساط المسلمين وفي السعودية وخارجها

حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي الاراء والتغريدات التي وجد فيها الغاضبون و رواد هذه المواقع والنشطاء وعلماء الدين متنفسا لبث شكواهم والتعبير عن رفضهم و استنكارهم لهذا القرار.

فمنهم من تساءل عن سبب مشروع محمد بن سلمان الجديد بناء منتجع طبي تأهيلي في قلب جبل أحد بـالمدينة المنورة ولماذا اختير هذا المكان لتشييد المنتجع؛ تعددت الاراء فمنها ما يرى انه عمل عدائي مقصود ضد جبل ارتبط بالمعالم الاسلامية وتعمقت قدسيته في نفوس مليار مسلم.

وقال رئيس الحرکة الاسلامية للاصلاح في السعودية:"جبل أحد جبل ورد في الحديث ما يدل ان له قدسية".

ومنهم من راى ان السعودية صارت تعمل بقوة على محو الأثار الإسلامية التي ترتبط بتاريخ ومقدسات المسلمين و ان بن سلمان يسعى لازالة هذا الجبل. وقد اعتبر رواد التواصل هذه الخطوة جريمة في حق حب رسول الله ولا يرتكبها الا منافق وقد اتخذوا من حديث رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم شاهدا لاستنكار هذا العمل «إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».

ومن النشطاء ما اكد ان محمد بن سلمان يهدف الى محو الهوية الإسلامية خدمة للمشاريع الصهيونية وهي خطوة تكميلية لمشروع التطبيع الذي قال مسؤولون سعوديون انه سيعلن رسمياً قريباً.