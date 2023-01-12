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الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره الإيراني في موسكو

الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره الإيراني في موسكو
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في 17 يناير/كانون الثاني المقبل، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، وذلك من أجل مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

العالم - ايران

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية لها إنه من المقرر عقد محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في 17 يناير المقبل موسكو، حيث ستتم مناقشة عملية استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والقضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

وأضافت زاخاروفا بالقول إنه من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء بشأن عدد من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك التعاون والتنسيق في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون والتطرق للوضع في سوريا وأفغانستان ومنطقة القوقاز وقضية بحر قزوين، بالإضافة إلى التعاون التجاري والاقتصادي، وذلك في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل والصناعات الأخرى، بما في ذلك مراعاة الانتقال إلى المرحلة النهائية من الاتفاقية.

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الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره الإيراني في موسكو