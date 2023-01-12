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الجهاد الإسلامي: جريمة استهداف سمير اصلان بدم بارد، استهداف لكل أبناء شعبنا الأبرياء واستمرار الارهاب الصهيوني لن ينال من صمودهم وتضحياتهم

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

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