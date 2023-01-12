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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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الجهاد الإسلامي: ندعو إلى استمرار انتفاضة الضفة في كل الساحات بكل السبل لردع الاحتلال عن جرائمه المستمرة
الجهاد الإسلامي: جريمة استهداف سمير اصلان بدم بارد، استهداف لكل أبناء شعبنا الأبرياء واستمرار الارهاب الصهيوني لن ينال من صمودهم وتضحياتهم
مصادر فلسطينية: إستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها مخيم قلنديا بالقدس فجرا، والإعلان عن إضراب شامل بالمخيم حدادا على روحه
مراسلة العالم: هجوم سيبراني يتسبب بعطل تقني في البريد البريطاني
الاعلام الروسي: بوتين ورئيسي يبحثان هاتفيا الأجندة الروسية الايرانية والوضع في سوريا
الاعلام العبري يتحدث عن استشهاد منفذ عملية الطعن ضد مستوطن قرب الخليل
الاعلام العبري: اطلاق نار يستهدف مركبة للمستوطنين قرب رام الله
مراسل العالم: داخلية طالبان تعلن عن 5 قتلى و7 اصابات جراء التفجير الانتحاري في كابول
متحدث باسم حكومة طالبان: مقتل 20 وإصابة كثيرين في الهجوم الانتحاري بكابول
متحدث باسم حكومة طالبان: مقتل 20 وإصابة كثيرين في الهجوم الانتحاري بكابول
الجهاد الإسلامي: ندعو إلى استمرار انتفاضة الضفة في كل الساحات بكل السبل لردع الاحتلال عن جرائمه المستمرة
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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