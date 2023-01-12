ما الذي يمنع بن سلمان من اصطحاب زوجته سارة في الزيارات الرسمية؟!

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته "بما ان #ولي_العهد السعودي الامير محمد بن سلمان منفتح نوعا ما ، مالذي يمنعه من اصطحاب زوجتة سارة في الزيارات الرسمية ؟".

ويحذر مراقبون من مخاطر التناقضات الهائلة التي تشهدها السعودية والتي تشير إلى حقيقة ضياع “هوية” المفاهيم. و في هذا السياق قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير إن نهج ولي العهد محمد بن سلمان بإغراق السعودية بفعاليات الترفيه يحمل أهدافا خفية للتغطية على قمع الحريات السياسية الحاصل في المملكة. وأبرزت الصحيفة في تقرير لها أن بن سلمان عمل على تكريس عقد اجتماعي جديد في المملكة بمنح الشباب حريات اجتماعية مثل الذهاب إلى السينما والرقص وارتداء الملابس غير التقليدية، مقابل الصمت عن قمع الحريات السياسية وعدم انتقاد الحكومة. ورأت الصحيفة أن “التغييرات الاجتماعية التي يجريها ابن سلمان لا تعالج قضايا حقيقية عميقة، لأنها تغييرات مصطنعة ومفاجئة للأعراف الاجتماعية وستصطدم بمجموعة من التحديات”.