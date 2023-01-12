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ناشط سعودي: خيانات بن سلمان ومحاربته الإسلام ستبقى حاضرة في سجله المظلم

ناشط سعودي: خيانات بن سلمان ومحاربته الإسلام ستبقى حاضرة في سجله المظلم
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

نشر الناشط السعودي "فهد الغفيلي" في تويتر صورة لولي عهد السعودية محمد بن سلمان وعلق عليها قائلا: إن خياناته وسماحه للصـ.هاينة باختراق بلاد الحرمين ستبقى حاضرة في سجله المظلم.

العالم- السعودية

وجاء في تغريدته "سواء أعلن التطبيع رسميًا أم لم بقيَ يتحرّك سرًا.. فخياناته وسماحه للصـ.هاينة باختراق بلاد الحرمين، ستبقى حاضرة في سجله المظلم الملئ بالخيانات ومحاربة الإسلام".

يذكر أنه مسبقا أكد رئيس وفد أمريكي يهودي الذي زار المملكة السعودية واجتمع مع كبار القادة السعوديين أن ولي العهد محمد بن سلمان جاهز للتطبيع العلني مع "إسرائيل" وأنه لا يضع القضية الفلسطينية في اعتباراته.

وكشف “جون هانا” الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي السابق “ديك تشيني” عن تفاصيل زيارة أجراها على رأس وفد يهودي أمريكي للسعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال “هانا” في مقابلة مع موقع ALL ISRAEL NEWS، العبري إنه التقى ورفقاؤه مع كبار القادة السعوديين خلال زيارته وعلى رأسهم محمد بن سلمان.

وقال “هانا”: “خرجت بانطباع أقوى مما كان لدي في أي وقت مضى بأن القيادة السياسية والأمنية العليا في ذلك البلد اتخذت قرارًا بأنها، في الواقع، على استعداد لصنع السلام مع "إسرائيل"، وتطبيع العلاقات”. ومضى قائلا “لدي شعور بأنهم فكروا الآن حقًا في المتطلبات التي يحتاجون إليها لكي يتمكنوا من اتخاذ خطوة لا رجعة فيها واتخاذ قرار مثل الإمارات، مثلما فعلت البحرين والمغرب، لتطبيع العلاقات مع 'إسرائيل' رسميًا”.

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