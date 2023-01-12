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تونس: حزب التيار الديمقراطي يعلن الاستمرار بالضغط الشعبي لتعديل بوصلة الحكم

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

نظم حزب التيار الديمقراطي التونسي المعارض مؤتمرا صحفيا بعد تجديد قيادته داعيا إلى تغيير الحكومة واعتماد سياسة اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة الحالية.

العالم - مراسلون

بقيادة جديدة بعد استقالة امينه العام وعدد من قياداته أعلن حزب التيار الديمقراطي المعارض انه يعول على الضغط الشعبي من أجل اجبار الرئيس قيس سعيد على تعديل بوصلة الحكم أو التنحي نافيا وجود اي تنسيق مع جبهة الخلاص المعارضة للتظاهر في الشارع بمناسبة ذكرى الثورة.

التيار الديمقراطي دعا إلى تغيير الحكومة الحالية واعتماد جملة من الحلول من أجل احكام التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد.

فيما تستعد المعارضة للتظاهر ضد الرئيس قيس سعيد في ذكرى الثورة وسط استعدادات أمنية ملحوظة لتأمين ذلك.

قلل محللون من قدرة هذه الاحتجاجات على تغيير المشهد الحالي في تونس، في ظل أزمة متشعبة في البلاد لا أثر لآفاق للحلول على المدى المنظور.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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