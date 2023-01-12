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متحدثة الخارجية الروسية: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الثلاثاء المقبل

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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