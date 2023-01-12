صحافي يمني يوضح كيف قرارات حكومة المرتزقة تسبب معاناة اليمنيين

العالم- اليمن

وفي تغريدة على تويتر اشار الهتار الى قرار حكومة المرتزقة في اليمن رفع سعر الدولار الجمركي الذي ادى الى زيادة في اسعار المواد الغذائية ومضاعفة معاناة المواطنين خاصة في المحافظات اليمنية المحتلة.

وطالب الهتار بطرد السعودية والإمارات من اليمن باعتبارهما المتسببين في هذا الوضع المأساوي.

وفي تغريدة اخرى قال الهتار: ان مواجهة قرار المرتزقة رفع الدولار الجمركي يكون بالاستيراد عبر #ميناء_الحديدة وهنا ساحة الاختبار الحقيقية للتجار وعليهم الانحياز إلى وطنهم وشعبهم.

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الهتار