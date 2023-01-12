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شاهد.. صدمة الصهاينة بعد عرض حماس سلاح الجندي الأسير

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج "غياهب الكيان" هذا الاسبوع صدمة الصهاينة بعد عرض حماس لسلاح الجندي الصهيوني الأسير لديها، ومسلسل سرقة الأسلحة من مخازن جيش الاحتلال وموجة الغلاء والفقر وكذلك جرائم العنف التي تضرب المجتمع الصهيوني.

العالم - غياهب الكيان

أثار استعراض حركة حماس خلال احياء ذكرى تأسيسها في قطاع غزة سلاح جندي صهيوني أسير لديها القلق في صفوف الصهاينة، لا سيما الجنود الذين لمسوا عجز قياداتهم على اعادة الجندي الاسير ما انعكس تراجعا في حافزية جيش الاحتلال القتالية.

ومرة جديدة تتعرض مخازن اسلحة جيش الاحتلال للسرقة داخل القواعد العسكرية التي تخضع للحراسة المشددة، وهذه المرة من احدى القواعد العسكرية في جنوب فلسطين المحتلة، حيث تمكن اشخاص من التسلل الى مخازنها وسرقة اسلحة وآليات والخروج منها بغفلة من الحراس.

وفي سياق ثاني، كشفت تقارير واحصائيات نشرت في كيان الاحتلال عن تضاعف عدد الفقراء الصهاينة بسبب الغلاء وتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية التي تزداد ترديا مع غياب الخطط الحكومية لمكافحة الفقر.

ناقش برنامج غياهب الكيان في أحدث حلقاته هذه المواضيع وسواها مع المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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