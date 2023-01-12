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وزير الخارجية التركي: لا يمكن لقاء وزير الخارجية السوري الأسبوع المقبل ولا زال العمل جاريا على تحديد الموعد

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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