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السيد الحوثي: اللوبي الصهيوني يسعى باستهدافه المرأة ضرب بنية المجتمع

السيد الحوثي: اللوبي الصهيوني يسعى باستهدافه المرأة ضرب بنية المجتمع
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك الحوثي ان اللوبي الصهيوني اليهودي العالمي يسعى باستهدافه المرأة لاستهداف بنية المجتمع وتفكيك أواصر المجتمع الإنساني والأسرة.

العالم- اليمن

وتوجه السيد الحوثي في كلمة بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بالتهاني والتبريكات لأمتنا الإسلامية ولكل الأخوات المؤمنات في ذكرى مولد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء.

واضاف: السيد عبدالملك: هذه المناسبة المباركة ذات أهمية كبيرة في ترسيخ المبادئ الإيمانية التي ترتقي بالإنسان في سلم درجات الكمال الإنساني والإيماني.

وتابع : السيدة الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين في القدوة والنموذج المتميز في الكمال الإنساني والإيماني والأخلاقي على المستوى العالمي.

وقال السيد الحوثي: الزهراء هي القدوة لنساء المؤمنين فقد بلغت أسمى وأعلى مرتبة إيمانية لأنها وصلت لمقام في روحيتها وعملها وبصيرتها وكمالها الإيماني.

اكد السيد عبدالملك: ان ما أحوج المرأة المسلمة في هذا الزمن الذي يستهدفها فيه أعداء الإسلام والبشرية للاقتداء بفاطمة الزهراء بما يحقق لها الحماية الفكرية والثقافية والأخلاقية.

يتبع

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السيد الحوثي: اللوبي الصهيوني يسعى باستهدافه المرأة ضرب بنية المجتمع

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