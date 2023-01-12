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الزيارات العمانية المتكررة إلى صنعاء.. هل اقترب الاتفاق؟

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

من جديد عاد الوفد العماني الى صنعاء في اشارة واضحة الى تقدم المحادثات والحوارات التي تتم في مسقط بين حكومة صنعاء ودول العدوان وقال محمد عبدالسلام رئيس الوفد الوطني إن هذه الزيارة تاتي لإستكمال بحث آخر المستجدات والتطورات بعد نقل الكثير من الرسائل.

العالم - المشهد اليمني

وأضاف، أن هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى وأنه والوفد العماني سيطلعون القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات الطرف الاخر مشددا أن الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات، لافتا إلى أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تبذل جهودا مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن. ولفت عبدالسلام أن 'الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جدية صنعاء في الوصول إلى خطوات ملموسة معتبرا أن المسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر.

هذا وقالت وسائل إعلام يمنية إنه يجري الحديث عن أن هناك وفد سعودي وصل برفقة الوفد العماني مضيفة إن الوفود تحمل معها موافقة السعودية على عدد مما طرحته صنعاء سابقا كما تحمل معها أيضا بعضا من مخاوف الرياض ومطالبها بالضمانات المتعلقة بتبديد مخاوفها أمنيا في المستقبل.

فماذا يحمل الوفد العماني؟ وهل فعلا حصل تقدم في المفاوضات؟ وماذا عن الضمانات التي تبحث عنها السعودية؟

هذه الاسئلة وغيرها ناقشها برنامج "المشهد اليمني" في أحدث حلقاته مع كل من الاعلامي اليمني علي الدرواني، وعضو الفريق اليمني المفاوض عبدالمجيد الحنش.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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