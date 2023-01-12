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أميرعبداللهيان: الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة

أميرعبداللهيان: الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدان وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، الهجوم الإرهابي أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية مؤكدا أن الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة.

العالم - ايران

وندد أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني "أمير خان متقي"، الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس الأربعاء، أمام مبنى وزارة الخارجية الأفغانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من موظفي وزارة الخارجية الأفغانية.

وأعرب وزير الخارجية الإيرانية عن تعاطفه مع عوائل ضحايا هذا الهجوم الإرهابي؛ سائلا الباري تعالى أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين في هذا الحادث الإرهابي.

وأضاف: الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة الذي يسعى وراء الهيمنة على دول المنطقة بقتل الأبرياء خدمة لأغراضه الاستعمارية.

وأوضح: ما حدث بالأمس في كابول وما حدث منذ فترة في مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز جنوب غرب البلاد، لهما جذور واحد ولمكافحته يجب أن تكون لدينا سياسة واحدة ونتعاون بكل قوتنا لمحاربة الإرهابيين.

من جانبه أعرب متقي عن شكره وتقديره لوزير الخارجية الايراني على هذا الاتصال مؤكدا على أواصر الأخوة والصداقة بين شعبي البلدين .

وشدداعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بشكل حاسم بالتعاون مع دول الجوار.

يذكر أنه قد وقع انفجار أمام مبنى وزارة الخارجية الافغانية أمس الأربعاء في كابول، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين؛ حسب وسائل إعلام محلية.

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