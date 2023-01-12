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الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل ( 25 عاماً) برصاص الاحتلال في الرأس في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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