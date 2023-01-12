وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يغادر الى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائيا واقليميا ودوليا

قناة العالم
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس السوري بشار الأسد: اللقاءات السورية-التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على انهاء الاحتلال حتى تكون مثمرة
رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني مهدي المشاط يناقش مع الوفد العماني جهود مسقط فيما يتعلق بمسار السلام
رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يغادر الى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائيا واقليميا ودوليا
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل ( 25 عاماً) برصاص الاحتلال في الرأس في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان يجري محادثات هاتفية مع المشرف على الخارجية الافغانية أمير خنان متقي
وزير الخارجية التركي: لا يمكن لقاء وزير الخارجية السوري الأسبوع المقبل ولا زال العمل جاريا على تحديد الموعد
الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويدي لدى طهران الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي احتجاجا على تدخلات مسؤولين أوروبيين بالشأن الايراني
متحدثة الخارجية الروسية: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الثلاثاء المقبل
الجهاد الإسلامي: ندعو إلى استمرار انتفاضة الضفة في كل الساحات بكل السبل لردع الاحتلال عن جرائمه المستمرة
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يغادر الى بيروت للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ثنائيا واقليميا ودوليا
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما: دلالات فشل إثارة الشغب في ايران ومخاطر الحفريات تحت الاقصى
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥
مع الحدث
تداعيات حكومة نتنياهو على الانقسامات داخل الكيان
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩
فيديو
السعودية والانفتاح المشبوه والامارات تدرج الهولوكوست في مناهجها
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤
انقلاب الصورة
هل يصلح الغرب ان يكون قدوة العالم؟
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦
خاص بالعالم- مراسلون
بانوراما: الاستعجال التركي للتقارب مع سوريا وتقدم روسي في شرق أوكرانيا
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١
العالم الاسلامي
شاهد.. هكذا السعودية تغتال الشخصيات اليمنية
الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
تسارع خطير وغامض في أعمال الحفريات في محيط المسجد الأقصى
بالفيديو..
قائد الثورة الإسلامية يؤكد فشل مخططات بث الفرقة في البلاد
بانوراما: دلالات فشل إثارة الشغب في ايران ومخاطر الحفريات تحت الاقصى
بالفيديو..
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سمير أصلان من مخيم قلنديا
شاهد.. هذه مطالب صنعاء من أجل مفاوضات شاملة مع دول العدوان
صورة عيدروس الزبيدي الى جانب ضابط اماراتي تثير الضجة على تويتر
مقالات و تحليلات
السفارة الإیرانیة تتعاطف مع أسر ضحايا الهجوم الإرهابي في أفغانستان
هل عبثت حكومة نتنياهو بعش دبابير الصراعات داخل الكيان المحتل؟
السيدة الزهراء في واقع المرأة اليمنية المسلمة
كيف تبدو الأزمة الأوكرانية بعد تقدم القوات الروسية في باخموت وسريدار؟
إبن سلمان القائد العربي الأكثر تأثيرا!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.