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رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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