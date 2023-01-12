بانوراما: دلالات فشل إثارة الشغب في ايران ومخاطر الحفريات تحت الاقصى

العالم - بانوراما

وقال آية الله خامنئي إن مخطط العدو تضمن جميع العوامل التي يمكن استخدامها لتدمير دولة ما، موضحا أن الشعب الإيراني لم يدعم مخطط الأعداء للإطاحة بالنظام وتفكيك البلاد.



وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. كشفت مصادر فلسطينية مقدسية عن تسارع خطير في أعمال الحفريات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وصفته بالملفت والغامض، محذرة من أنها قد تهدد بانهيار اساسات المسجد وأسواره وأبنيته العريقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.