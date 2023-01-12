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بانوراما: دلالات فشل إثارة الشغب في ايران ومخاطر الحفريات تحت الاقصى

بانوراما: دلالات فشل إثارة الشغب في ايران ومخاطر الحفريات تحت الاقصى
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي فشل مخطط الأعداء الأخير، رغم أنه كان مثاليا وشاملا، بسبب حساباته الخاطئة وارادة الجهمورية الاسلامية القوية.

العالم - بانوراما

وقال آية الله خامنئي إن مخطط العدو تضمن جميع العوامل التي يمكن استخدامها لتدمير دولة ما، موضحا أن الشعب الإيراني لم يدعم مخطط الأعداء للإطاحة بالنظام وتفكيك البلاد.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. كشفت مصادر فلسطينية مقدسية عن تسارع خطير في أعمال الحفريات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، وصفته بالملفت والغامض، محذرة من أنها قد تهدد بانهيار اساسات المسجد وأسواره وأبنيته العريقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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